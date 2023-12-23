В субботу, 23 декабря, «Фрозиноне» сыграет с «Ювентусом» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А с 19 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Футболисты «Фрозиноне» забили 21 гол и пропустили 26 мячей.

«Ювентус»

«Ювентус» идет на втором месте с 37 баллами в активе после 17 туров. У команды 11 побед, 4 ничьи и 1 поражение, забито 24 гола и пропущено 10 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Интером» и «Ювентусом» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Ювентус»

В предстоящей встрече «Ювентус» – фаворит матча. Туринцы идут на втором месте, отстают от лидера только на четыре очка и наверняка не упустят шанса как минимум сохранить отрыв. «Фрозиноне» – середняк. Команда имеет довольно комфортный отрыв от зоны вылета – семь очков, поэтому от исходов игры с «Ювентусом», по большей части, для команды ничего не меняется. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (1.68).