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    • Стало известно, какую сумму наличными «Ростов» получил от «Локо» за Лоськова

    Стало известно, какую сумму наличными «Ростов» получил от «Локо» за Лоськова

    Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов раскрыл подробности трансфера полузащитника Дмитрия Лоськова из «Ростсельмаша» в 1996 году.

    – Наверное, в 90-е за игроков наличными расплачивались?

    – Естественно. Тогда это было в порядке вещей. Помню, покупали в «Ростсельмаше» Лоськова. Декабрь 1996-го, за Димку просили сумасшедшие деньги. Мы долго торговались, в конце концов сошлись на 800 тысячах долларов. Ростовские до последнего не верили, что я столько дам. Наличными!

    – Набили дипломат купюрами и отправились к берегам Дона?

    – Еще чего! Эти товарищи сами ко мне приехали.

    – И вы из знаменитого сейфа достали 800 тысяч?

    – Ага. Гости под большим впечатлением были. С Лоськовым, кстати, первый год пришлось помучиться. Он и не режимил, и в обороне не отрабатывал. Хотел играть на чистых мячах – как в «Ростсельмаше». Но Юрий Семин нашел к Димке подход, перевоспитал.

    • Лоськов провел за «Локо» более 300 матчей.
    • Футболист дважды помогал команде взять РПЛ.
    • Сейчас он входит в тренерский штаб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17588

      Алексей З 18 минут назад

      Следствие ведут Знатоки !!!
      Какая нахрен разница сколько заплалити 27 лет назад ?

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