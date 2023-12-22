Стало известно, какую сумму наличными «Ростов» получил от «Локо» за Лоськова

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов раскрыл подробности трансфера полузащитника Дмитрия Лоськова из «Ростсельмаша» в 1996 году.

– Наверное, в 90-е за игроков наличными расплачивались?

– Естественно. Тогда это было в порядке вещей. Помню, покупали в «Ростсельмаше» Лоськова. Декабрь 1996-го, за Димку просили сумасшедшие деньги. Мы долго торговались, в конце концов сошлись на 800 тысячах долларов. Ростовские до последнего не верили, что я столько дам. Наличными!

– Набили дипломат купюрами и отправились к берегам Дона?

– Еще чего! Эти товарищи сами ко мне приехали.

– И вы из знаменитого сейфа достали 800 тысяч?

– Ага. Гости под большим впечатлением были. С Лоськовым, кстати, первый год пришлось помучиться. Он и не режимил, и в обороне не отрабатывал. Хотел играть на чистых мячах – как в «Ростсельмаше». Но Юрий Семин нашел к Димке подход, перевоспитал.

Лоськов провел за «Локо» более 300 матчей.

Футболист дважды помогал команде взять РПЛ.

Сейчас он входит в тренерский штаб.

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!