Слуцкий объяснил, почему не получил работу в АПЛ

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как в 2017 году пытался трудоустроиться в АПЛ.

«Собеседования у меня просто были каждый день. И у меня было интервью с несколькими командами АПЛ, например. Но всех смущало одно – что никогда российский тренер в своей истории не работал в Англии вообще, не говоря уж про Премьер-лигу.

Я там готовил отчеты, специально по каждой команде ходил на эти матчи, но это всe равно было как бы очень так очень непонятно», – поделился Слуцкий.