Слуцкий объяснил, почему не получил работу в АПЛ

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как в 2017 году пытался трудоустроиться в АПЛ.
«Собеседования у меня просто были каждый день. И у меня было интервью с несколькими командами АПЛ, например. Но всех смущало одно – что никогда российский тренер в своей истории не работал в Англии вообще, не говоря уж про Премьер-лигу.
Я там готовил отчеты, специально по каждой команде ходил на эти матчи, но это всe равно было как бы очень так очень непонятно», – поделился Слуцкий.
- Слуцкий работал в «Халл Сити» (Чемпионшип) в июне-декабре 2017 года.
- Тренер без работы год – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».
- Вскоре Слуцкий должен принять китайский «Шанхай Шэньхуа».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»