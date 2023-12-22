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    Слуцкий объяснил, почему не получил работу в АПЛ

    Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как в 2017 году пытался трудоустроиться в АПЛ.

    «Собеседования у меня просто были каждый день. И у меня было интервью с несколькими командами АПЛ, например. Но всех смущало одно – что никогда российский тренер в своей истории не работал в Англии вообще, не говоря уж про Премьер-лигу.

    Я там готовил отчеты, специально по каждой команде ходил на эти матчи, но это всe равно было как бы очень так очень непонятно», – поделился Слуцкий.

    • Слуцкий работал в «Халл Сити» (Чемпионшип) в июне-декабре 2017 года.
    • Тренер без работы год – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».
    • Вскоре Слуцкий должен принять китайский «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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