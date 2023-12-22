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    • Президент «Наполи» рассказал о переговорах с Пересом по поводу Суперлиги

    Президент «Наполи» рассказал о переговорах с Пересом по поводу Суперлиги

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о предстоящей встрече с главой мадридского «Реала» и одним их основателей Суперлиги Флорентино Пересом.

    «Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», – сказал Де Лаурентис.

    • Вчера суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Ранее сообщалось, что «Наполи» готов рассмотреть участие в нем.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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