Президент «Наполи» рассказал о переговорах с Пересом по поводу Суперлиги

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о предстоящей встрече с главой мадридского «Реала» и одним их основателей Суперлиги Флорентино Пересом.

«Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», – сказал Де Лаурентис.