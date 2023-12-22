Радимов оценил шансы российских команд вернуться на международную арену благодаря Суперлиге

Бывший полузащитник сборной России, ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги.

– Может ли Суперлига стать шансом для российских команд вернуться на международную арену?

– В этом огромный шанс, это первое, о чем я подумал, когда услышал вердикт суда. Естественно, есть несколько причин, по которым русским клубам можно будет туда попасть. Но огромным препятствием будет то, что федерации все равно останутся не на стороне нашей страны и будут опротестовывать эти матчи.