Радимов оценил новогодний ролик «Спартака» и обвинил Абаскаля в неуважении

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов дал оценку новогоднему ролику «Спартака».

«Спартак» выкатил новогодний ролик, и это классно! Действительно красивый и атмосферный ролик, классно что собрали многих легенд в кадре.

Конечно, хотелось бы увидеть там Титова, Тихонова с Аленичевым, ну и Олега Романцева, но тут, подозреваю, не все смогли приехать в момент съемок, обычный организационный момент.

По-настоящему повеселил Александр Филимонов, который отлично исполнил свою роль, хорошая съемка на фоне стадиона, много подготовленных деталей, видно что сделано профессионально.

Но как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь?

Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

При этом не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. Суть ситуации в том, что ему это, видимо, просто не надо и никто и не требует.

По мне так это чудовищное неуважение. Я сам в Испании уже через три месяца давал интервью для местного ТВ. Криво и с ошибками, но давал, а через год разговаривал свободно.

Тот же Лучано Спаллетти учил русский язык, мог на нем общаться. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?» – написал Радимов.