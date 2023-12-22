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    • Радимов оценил новогодний ролик «Спартака» и обвинил Абаскаля в неуважении

    Радимов оценил новогодний ролик «Спартака» и обвинил Абаскаля в неуважении

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов дал оценку новогоднему ролику «Спартака».

    «Спартак» выкатил новогодний ролик, и это классно! Действительно красивый и атмосферный ролик, классно что собрали многих легенд в кадре.

    Конечно, хотелось бы увидеть там Титова, Тихонова с Аленичевым, ну и Олега Романцева, но тут, подозреваю, не все смогли приехать в момент съемок, обычный организационный момент.

    По-настоящему повеселил Александр Филимонов, который отлично исполнил свою роль, хорошая съемка на фоне стадиона, много подготовленных деталей, видно что сделано профессионально.

    Но как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь?

    Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

    При этом не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. Суть ситуации в том, что ему это, видимо, просто не надо и никто и не требует.

    По мне так это чудовищное неуважение. Я сам в Испании уже через три месяца давал интервью для местного ТВ. Криво и с ошибками, но давал, а через год разговаривал свободно.

    Тот же Лучано Спаллетти учил русский язык, мог на нем общаться. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?» – написал Радимов.

    • Абаскаль в России с лета 2022 года.
    • Он пришел из «Базеля».
    • Контракт испанца действует до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2842

      моэм 9 минут назад

      Если бы Радимов понимал , что по понятиям запада и Абаскаля , все мы недочеловеки , он бы не стал говорить о неуважении , а говорил бы об откровенном презрении большинства европейцев к России , где наши жители . по их мнению . не соответствуют званию "человек"....сгущаю краски ?....глаза разуйте и вы увидите , что это реальность .

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