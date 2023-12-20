«Спартак» снял трогательное новогоднее видео с участием легенд клуба

Плохо, что Гаврилова и Родионова нет. Филимонова мы, конечно, давно простили, но все же ту игру с Украиной забыть невозможно. Лично я смотрел этот матч в спортбаре на Желтой Вилле в Стокгольме, которую арендовали для своих посиделок совместно рускоязычные и украиноязычные жители этого города. У плазмы сидели человек 10 русских и столько же украинцев. Пили горилку з перцем и Столичную. Потом они нас утешали: - Ничего, через пару лет отберетесь на ЧМ.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала новогодний ролик.
Помимо нынешних игроков и главного тренера Гильермо Абаскаля в видео задействованы легенды прошлого: Роман Павлюченко, Ринат Дасаев, Александр Филимонов.
- «Спартак» остается самым титулованным клубом России по суммарному количеству трофеев.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- Зимние сборы «Спартак» проведет в ОАЭ.