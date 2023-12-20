Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» снял трогательное новогоднее видео с участием легенд клуба

    «Спартак» снял трогательное новогоднее видео с участием легенд клуба

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала новогодний ролик.

    Помимо нынешних игроков и главного тренера Гильермо Абаскаля в видео задействованы легенды прошлого: Роман Павлюченко, Ринат Дасаев, Александр Филимонов.

    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России по суммарному количеству трофеев.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Зимние сборы «Спартак» проведет в ОАЭ.

    Новости по теме
    «Спартак» предложил 10 миллионов за Джона Кеннеди 6
    РПЛ назвала участников зимнего кубка – он пройдет в ОАЭ 6
    Соболев выложил фото с женой в купальнике – они отдыхают на Мальдивах 4
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13690

      Вомбат 19 минут назад

      Плохо, что Гаврилова и Родионова нет. Филимонова мы, конечно, давно простили, но все же ту игру с Украиной забыть невозможно. Лично я смотрел этот матч в спортбаре на Желтой Вилле в Стокгольме, которую арендовали для своих посиделок совместно рускоязычные и украиноязычные жители этого города. У плазмы сидели человек 10 русских и столько же украинцев. Пили горилку з перцем и Столичную. Потом они нас утешали: - Ничего, через пару лет отберетесь на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3452

      Suvorov71 38 минут назад

      Это здорово, это очень очень хорошо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2933

      a_who 44 минуты назад

      С наступающим друзья ! Жаль что не всех легенд позвали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1334

      SuperNils 48 минут назад

      Кто свиней за стол посадил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3452

      Suvorov71 > SuperNils 39 минут назад

      тот кто тебя не пустил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19375

      DVOK68 > SuperNils 37 минут назад

      Так вылезь из-за стола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37371

      VVM1964 53 минуты назад

      Не знаю как кому, а мне понравилось !!! +++++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19375

      DVOK68 1 час назад

      Душевно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7080

      fakeid 1 час назад

      не придраться. хорошо снято)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19375

      DVOK68 > fakeid 1 час назад

      Что с тобой?Переутомился?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7080

      fakeid > DVOK68 1 час назад

      ну если и правда хорошо снято - что я, должен высасывать из пальца негатив, как ваш промквас? нормальный ролик.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19375

      DVOK68 > fakeid 1 час назад

      Аккаунт взломали?Ничего,бывает...
      Возвращайся)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37371

      VVM1964 > fakeid 54 минуты назад

      Спасибо ! Приятно слышать от "непримиримых друзей" ! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Evgenijgerasimov607@gmail 1 час назад

      Отлищщщно!!!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+