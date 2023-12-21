Уткин рассказал, что думал закрыть «Эгриси» и уехать из России

Комментатор и руководитель медиаклуба «Эгриси» Василий Уткин ответил на вопрос, были ли у него когда-нибудь мысли о закрытии его команды.

– Какой бюджет у «Эгриси»?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь. Я не веду учет, мол, еще три тысячи рублей на ремонт бутс Мише Сушилину и еще на снимок МРТ. Этого, конечно, нет. Я думаю, команда обходится в год в 15 миллионов. Считая продакшен.

– Как вы думаете, реально ли найти спонсора – не букмекера?

– Мы отправили письмо счастья, ждем реакцию, будут переговоры. В этом сезоне мы наиграли больше, чем планировали, и «Фонбет» пошел нам навстречу, выделил небольшой транш в поддержку, его почти хватило.

– Были мысли закрыть проект?

– У меня есть друзья, которые занимались профессиональными командами. Глядя на них, я понимаю, что точно не разорюсь на этом и не влезу в какие-то колоссальные долги. Сейчас, спустя два месяца после окончания сезона, мы команде ничего не должны, слава богу.

Как любой человек в наше время, я думал об отъезде из страны. Я твердо решил это не делать, но я размышлял. Если бы я уехал, спрашивается, зачем? Как это возможно, мне же интересно на это смотреть. Я недолго об этом думал.

Многое зависит от того, насколько успешно идут дела нашего продакшена. Пока все нормально более-менее. Конечно, хотелось бы быстрее развиваться, но что есть, то есть.