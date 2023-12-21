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    • Уткин рассказал, что думал закрыть «Эгриси» и уехать из России

    Уткин рассказал, что думал закрыть «Эгриси» и уехать из России

    Комментатор и руководитель медиаклуба «Эгриси» Василий Уткин ответил на вопрос, были ли у него когда-нибудь мысли о закрытии его команды.

    – Какой бюджет у «Эгриси»?

    – Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь. Я не веду учет, мол, еще три тысячи рублей на ремонт бутс Мише Сушилину и еще на снимок МРТ. Этого, конечно, нет. Я думаю, команда обходится в год в 15 миллионов. Считая продакшен.

    – Как вы думаете, реально ли найти спонсора – не букмекера?

    – Мы отправили письмо счастья, ждем реакцию, будут переговоры. В этом сезоне мы наиграли больше, чем планировали, и «Фонбет» пошел нам навстречу, выделил небольшой транш в поддержку, его почти хватило.

    – Были мысли закрыть проект?

    – У меня есть друзья, которые занимались профессиональными командами. Глядя на них, я понимаю, что точно не разорюсь на этом и не влезу в какие-то колоссальные долги. Сейчас, спустя два месяца после окончания сезона, мы команде ничего не должны, слава богу.

    Как любой человек в наше время, я думал об отъезде из страны. Я твердо решил это не делать, но я размышлял. Если бы я уехал, спрашивается, зачем? Как это возможно, мне же интересно на это смотреть. Я недолго об этом думал.

    Многое зависит от того, насколько успешно идут дела нашего продакшена. Пока все нормально более-менее. Конечно, хотелось бы быстрее развиваться, но что есть, то есть.

    • «Эгриси» – любительский футбольный клуб, основанный журналистом Лашей Бахсолиани в 2014 году.
    • В апреле 2017-го президентом команды стал Василий Уткин.
    • С 2022 года клуб выступает в Медиалиге.

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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