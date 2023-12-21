Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Одноклубник Головина прокомментировал удаление россиянина

    Одноклубник Головина прокомментировал удаление россиянина

    Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана считает, что его одноклубник Александр Головин потерял хладнокровие в моменте с красной карточкой в матче 17‑го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

    «Я знаю Голо несколько лет. У него темперамент, и он может очень быстро реагировать в определенных ситуациях. В тот момент он потерял хладнокровие, но извинился перед нами после матча и все вернулось на круги своя», – сказал Фофана.

    • Встреча прошла в среду в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
    • Головин вышел в стартовом составе монегасков и получил прямую красную карточку на 51‑й минуте за грубый прием.

    Новости по теме
    Агент Головина объяснил удаление россиянина
    Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче с «Тулузой»
    Головин получил прямую красную карточку в матче с «Тулузой» 4
    Источник: La Diagonale

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Zoge 1 час назад

      Маладессс...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+