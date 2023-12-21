Одноклубник Головина прокомментировал удаление россиянина

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана считает, что его одноклубник Александр Головин потерял хладнокровие в моменте с красной карточкой в матче 17‑го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

«Я знаю Голо несколько лет. У него темперамент, и он может очень быстро реагировать в определенных ситуациях. В тот момент он потерял хладнокровие, но извинился перед нами после матча и все вернулось на круги своя», – сказал Фофана.