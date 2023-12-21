Стало известно решение Семина по предложению из Таджикистана

Исполнительный директор «Худжанда» Фаррух Марофиев прокомментировал информацию о приглашении в клуб на пост главного тренера бывшего главного тренера «Локомотива» и сборной России Юрия Семина.

«Со стороны губернатора области было желание пригласить в «Худжанд» Юрия Семина, но человек в возрасте и, возможно, завершил тренерскую карьеру. Юрий Палыч нам отказал, поэтому мы ищем тренеров, которых нам посоветовал российский уважаемый специалист. Я, губернатор и генеральный директор предложили контракт Юрию Палычу на один сезон, но из-за возраста специалист отказался возглавить наш клуб.

До 29 декабря станет ясно, кто станет тренером «Худжанда». Есть вероятность, что вопрос будет решен и на этой неделе. Юрий Палыч дал губернатору пять-шесть имен российских специалистов. Конкретных имен я не знаю, поскольку это был закрытый разговор между нашим губернатором и тренером Семиным», – сказал Марофиев.

«Худжанд» пять раз выигрывал Кубок Таджикистана.

В сезоне-2023 клуб занял седьмое место в чемпионате страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», который он тренировал в августе-сентябре 2021 года.

В 1983–1985 годах Семин работал в клубе Таджикской ССР «Памир».

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!