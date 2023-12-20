Навас: «Слуцкий великий и успешный тренер»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал скорое назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
«Для меня Слуцкий – великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае. За те годы, что мы проработали вместе в казанском «Рубине», он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком.
Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», – сказал испанец.
- Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
- После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ***» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
- Вместе со Слуцким работать в «Шанхай Шэньхуа» будут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.
Источник: «Чемпионат»