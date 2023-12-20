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    Навас: «Слуцкий великий и успешный тренер»

    Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал скорое назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    «Для меня Слуцкий – великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае. За те годы, что мы проработали вместе в казанском «Рубине», он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком.

    Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», – сказал испанец.

    • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
    • После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ***» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
    • Вместе со Слуцким работать в «Шанхай Шэньхуа» будут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2644

      Fialet 1 час назад

      Чему он мог научиться у Бегемота, да ещё и на закате карьеры? Бегемот был в великих командах? В ЦСКА Гинер по еврейской солидарности в нужный момент устроил. Рубин Бегемот опустил и опозорил. Кто там ещё великие, с кем Гиппопот обосрался? Великий Витесс, ещё более великий Хрензнаетчто из первой английской лиги? Или с великими Крыльями Советов вылелел из еврокубков от величайшего ирландского полудворового клуба? М -да...

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      Рейтинг: +104

      bashnat013 2 часа назад

      В этом никто и не сомневается,кого разум не покинул

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