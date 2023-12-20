Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Коста, Мависса, Суасо, Спирингс, Жанро, Сесар, Даллинга, Сиссоко, Магри.
Главный тренер: Карлес Мартинес
«Монако»: Кен, Вандерсон, Марипан, Салису, Камара, Якобс, Фофана, Диатта, Головин, Минамино, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»