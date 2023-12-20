Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Коста, Мависса, Суасо, Спирингс, Жанро, Сесар, Даллинга, Сиссоко, Магри.

Главный тренер: Карлес Мартинес

«Монако»: Кен, Вандерсон, Марипан, Салису, Камара, Якобс, Фофана, Диатта, Головин, Минамино, Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Монако»