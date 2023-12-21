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    Агент Головина объяснил удаление россиянина

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, сказал, что футболист получил красную карточку в матче 17‑го тура чемпионата Франции против «Тулузы» из-за провокации игрока соперников.

    – Если посмотреть этот момент полностью, то Саша не просто так ударил соперника. Его спровоцировали, хоть это и не оправдание. Саша понимает, что сделал неправильную вещь. Но тем не менее провокация игрока «Тулузы» привела к удалению Головина.

    – С Сашей уже общались, успели обсудить момент?

    – Да, пообщались. Он сказал, что очень рад, что команда выиграла в меньшинстве, это самое главное.

    • Встреча прошла в среду в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
    • Головин вышел в стартовом составе монегасков и получил прямую красную карточку на 51‑й минуте за грубый прием.

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    Источник: «Матч ТВ»

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