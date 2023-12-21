Агент Головина объяснил удаление россиянина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, сказал, что футболист получил красную карточку в матче 17‑го тура чемпионата Франции против «Тулузы» из-за провокации игрока соперников.

– Если посмотреть этот момент полностью, то Саша не просто так ударил соперника. Его спровоцировали, хоть это и не оправдание. Саша понимает, что сделал неправильную вещь. Но тем не менее провокация игрока «Тулузы» привела к удалению Головина.

– С Сашей уже общались, успели обсудить момент?

– Да, пообщались. Он сказал, что очень рад, что команда выиграла в меньшинстве, это самое главное.