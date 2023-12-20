Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Баварии», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Цезигер, Йенц, Вранкс, Баку, Мэли, Арнольд, Герхард, Майер, Винд.

Главный тренер: Нико Ковач

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария»