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    • «Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    «Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Баварии», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Цезигер, Йенц, Вранкс, Баку, Мэли, Арнольд, Герхард, Майер, Винд.

    Главный тренер: Нико Ковач

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария»

    Вольфсбург-Бавария смотреть онлайн 20 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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