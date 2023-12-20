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    • Божович назвал условие, при котором «Спартак» может стать чемпионом с Абаскалем

    Божович назвал условие, при котором «Спартак» может стать чемпионом с Абаскалем

    Бывший наставник семи российских клубов Миодраг Божович оценил выступления «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

    «Что касается «Спартака», то в этом году Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может быть, в следующем году. Я бы взял интервал подольше – 2-3 года. Руководство ему доверяет, но они должны понимать, что результат не придет сразу. Если они готовы ждать пару лет, то у Абаскаля может что-то получиться», – сказал Божович.

    • «Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.
    • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета прошлого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      Опорник1984 2 часа назад

      Божович , тот еще великий тренер.

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      Ответить
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      Рейтинг: +20981

      ilichkadr 3 часа назад

      Ага, может что-то получиться. Только что конкретно получится в итоге, не знает ни Божович, ни Абаскаль.

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