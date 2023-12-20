Божович назвал условие, при котором «Спартак» может стать чемпионом с Абаскалем

Бывший наставник семи российских клубов Миодраг Божович оценил выступления «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Что касается «Спартака», то в этом году Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может быть, в следующем году. Я бы взял интервал подольше – 2-3 года. Руководство ему доверяет, но они должны понимать, что результат не придет сразу. Если они готовы ждать пару лет, то у Абаскаля может что-то получиться», – сказал Божович.