Быстров: «Соболев усилит «Зенит»? Вы издеваетесь?»

Владимир Быстров считает, что никто из состава «Спартака» не способен усилить «Зенит».
– Если бы вы могли забрать футболиста из «Спартака» в «Зенит», кто усилил бы?
– Страшный вопрос. А вы как считаете?
– Как будто бы никто.
– Ну вот, никто, да.
– Может, Соболев?
– Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.
Сергеев выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»