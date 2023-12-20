Быстров: «Соболев усилит «Зенит»? Вы издеваетесь?»

Владимир Быстров считает, что никто из состава «Спартака» не способен усилить «Зенит».

– Если бы вы могли забрать футболиста из «Спартака» в «Зенит», кто усилил бы?

– Страшный вопрос. А вы как считаете?

– Как будто бы никто.

– Ну вот, никто, да.

– Может, Соболев?

– Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.

Сергеев выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

В активе москвичей 30 очков в 18 турах.

Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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