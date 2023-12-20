Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Быстров: «Соболев усилит «Зенит»? Вы издеваетесь?»

    Владимир Быстров считает, что никто из состава «Спартака» не способен усилить «Зенит».

    – Если бы вы могли забрать футболиста из «Спартака» в «Зенит», кто усилил бы?

    – Страшный вопрос. А вы как считаете?

    – Как будто бы никто.

    – Ну вот, никто, да.

    – Может, Соболев?

    – Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет.

    Сергеев выходит и пашет – у него не все может получаться, но самоотдача на высшем уровне.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

    Новости по теме
    Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат» 15
    «Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше 5
    Быстров объяснил, почему у «Зенита» нет админресурса 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+