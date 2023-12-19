Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023

    «Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 19 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря 2023, в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Рече, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Хетафе»: Сория, Даконам, Альварес, Рико, Суарес, Милла, Гринвуд, Кармона, Максимович, Латаса, Майораль.

    Главный тренер: Хосе Бордалас

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Хетафе»

    Атлетико-Хетафе смотреть онлайн 19 декабря

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+