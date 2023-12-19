Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 19 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря 2023, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Рече, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Хетафе»: Сория, Даконам, Альварес, Рико, Суарес, Милла, Гринвуд, Кармона, Максимович, Латаса, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бордалас

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе»