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    Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сделал дубль в ворота «Хетафе» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Он отличился на 44-й и на 69-й минутах игры. Во втором случае француз реализовал пенальти.

    Общее число забитых Гризманном голов за «Атлетико» стало равно 173-м.

    Он стал одним из двух лучших бомбардиров в истории клуба – столько же мячей у Луиса Арагонеса.

    • 32-летний Гризманн выступал за «Атлетико» в сезонах-2014/15 – 2018/19 и вернулся в команду в 2021 году.
    • В этом сезоне на его счету уже 16 мячей в 23 встречах.

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    Источник: Squawka

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