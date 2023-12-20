Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сделал дубль в ворота «Хетафе» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Он отличился на 44-й и на 69-й минутах игры. Во втором случае француз реализовал пенальти.

Общее число забитых Гризманном голов за «Атлетико» стало равно 173-м.

Он стал одним из двух лучших бомбардиров в истории клуба – столько же мячей у Луиса Арагонеса.