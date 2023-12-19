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    Президент «Барселоны» высказался о будущем Хави в клубе

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил будущее главного тренера команды Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

    «Мы полностью доверяем Хави. Когда вы доверяете человеку, он показывает все лучшее, на что способен. Уверенность, которая у нас есть в Хави, абсолютная. Он отличный тренер и человек, защищающий игроков», – сказал Лапорта.

    • На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков.
    • От лидирующей «Жироны» команда отстает на девять очков.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Наполи».
    • Действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года.

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    Источник: Barca Universal

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