Президент «Барселоны» высказался о будущем Хави в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил будущее главного тренера команды Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

«Мы полностью доверяем Хави. Когда вы доверяете человеку, он показывает все лучшее, на что способен. Уверенность, которая у нас есть в Хави, абсолютная. Он отличный тренер и человек, защищающий игроков», – сказал Лапорта.