Президент «Барселоны» высказался о будущем Хави в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил будущее главного тренера команды Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.
«Мы полностью доверяем Хави. Когда вы доверяете человеку, он показывает все лучшее, на что способен. Уверенность, которая у нас есть в Хави, абсолютная. Он отличный тренер и человек, защищающий игроков», – сказал Лапорта.
- На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков.
- От лидирующей «Жироны» команда отстает на девять очков.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Наполи».
- Действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года.
Источник: Barca Universal