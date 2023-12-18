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  • В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

18 декабря 2023, 22:46
3

Экс-футболист сборной Бразилии Марселиньо Кариока стал фигурантом криминальной истории.

В воскресенье вечером он отправился на музыкальный концерт, после чего не вернулся домой.

Выяснилось, что бывшего игрока «Валенсии» похитили из-за его общения с замужней женщиной.

Похищение организовал ревнивый супруг. Через несколько часов Марселиньо вышел на связь, записав видеообращение. У него под глазом был большой синяк.

  • Бразилец закончил карьеру в 2009 году.
  • В составе сборной он забил 2 гола в 3 матчах.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Бразилия
Комментарии (3)
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wobaekat
1702952061
Как и в старые-добрые получил дуойку!
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bulls27
1702982570
Теперь он будет женой гы гы гыы
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Виторио
1703070679
А не раздавай автографы замужним в нерабочее время.
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