В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

Экс-футболист сборной Бразилии Марселиньо Кариока стал фигурантом криминальной истории.

В воскресенье вечером он отправился на музыкальный концерт, после чего не вернулся домой.

Выяснилось, что бывшего игрока «Валенсии» похитили из-за его общения с замужней женщиной.

Похищение организовал ревнивый супруг. Через несколько часов Марселиньо вышел на связь, записав видеообращение. У него под глазом был большой синяк.