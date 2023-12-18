В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

Экс-футболист сборной Бразилии Марселиньо Кариока стал фигурантом криминальной истории.
В воскресенье вечером он отправился на музыкальный концерт, после чего не вернулся домой.
Выяснилось, что бывшего игрока «Валенсии» похитили из-за его общения с замужней женщиной.
Похищение организовал ревнивый супруг. Через несколько часов Марселиньо вышел на связь, записав видеообращение. У него под глазом был большой синяк.
- Бразилец закончил карьеру в 2009 году.
- В составе сборной он забил 2 гола в 3 матчах.
Источник: Globo Esporte