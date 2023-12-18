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    • В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

    В Бразилии похитили Кариоку после общения с замужней женщиной

    Экс-футболист сборной Бразилии Марселиньо Кариока стал фигурантом криминальной истории.

    В воскресенье вечером он отправился на музыкальный концерт, после чего не вернулся домой.

    Выяснилось, что бывшего игрока «Валенсии» похитили из-за его общения с замужней женщиной.

    Похищение организовал ревнивый супруг. Через несколько часов Марселиньо вышел на связь, записав видеообращение. У него под глазом был большой синяк.

    • Бразилец закончил карьеру в 2009 году.
    • В составе сборной он забил 2 гола в 3 матчах.

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    Источник: Globo Esporte

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