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    Мостовой упрекнул Абаскаля в игре на публику

    Александр Мостовой недоволен поведением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Сейчас в футболе мода на эмоциональных тренеров, которые больше думают о том, как они выглядят на бровке, чем о результатах команды. Абаскаль из числа таких.

    Гильермо – эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу.

    Можно сказать, что Абаскаль играет роль главного тренера «Спартака». Внимание к клубу повышается из-за его выходок», – считает Мостовой.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37328

      VVM1964 35 секунд назад

      "Он работает на публику, делает шоу..." - и это говорит человек, у которого рот не закрывается давать тупейшие интервью и который тут недавно пританцовывал в костюме короля ...(

      0
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      Рейтинг: +1777

      k611 35 минут назад

      Имеет право. Другие тренеры так никогда не делают что ли.

      1
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      Рейтинг: +372

      VPERDIV SPARTAK 35 минут назад

      Так если рыжий вечно невменяемый, веселит народ ) Как и мостовой впрочем) А что у них общего ,прально общий у них спартак

      1
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      Рейтинг: +519

      WILDLING_HRUNDEL 48 минут назад

      Усы отпустил тоже на публику) не тренер а клоун

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