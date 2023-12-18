Мостовой упрекнул Абаскаля в игре на публику

Александр Мостовой недоволен поведением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Сейчас в футболе мода на эмоциональных тренеров, которые больше думают о том, как они выглядят на бровке, чем о результатах команды. Абаскаль из числа таких.

Гильермо – эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу.

Можно сказать, что Абаскаль играет роль главного тренера «Спартака». Внимание к клубу повышается из-за его выходок», – считает Мостовой.