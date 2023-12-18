Игрок «Зенита» возмущен ценами на хлеб в России

Фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о стоимости продуктов.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.

Да сейчас всe растeт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.

Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет», – заявил Круговой.

Футболист говорил в 2019 году, что зарабатывает около миллиона рублей в месяц.

25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».

В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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