Игрок «Зенита» возмущен ценами на хлеб в России

Даня не самый дешёвый хлебец однако выбирает. Сегодня я сдобу с корицей к чаю на ужин за 50р. купил, а чтоб хлеб найти за сотню, тут надо постараться.
Фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о стоимости продуктов.
«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.
Да сейчас всe растeт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.
Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет», – заявил Круговой.
- Футболист говорил в 2019 году, что зарабатывает около миллиона рублей в месяц.
- 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
- В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 18 матчах.
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