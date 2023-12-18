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Игрок «Зенита» возмущен ценами на хлеб в России

18 декабря 2023, 16:58
45

Фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о стоимости продуктов.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.

Да сейчас всe растeт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.

Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет», – заявил Круговой.

  • Футболист говорил в 2019 году, что зарабатывает около миллиона рублей в месяц.
  • 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
  • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил
Комментарии (45)
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Skull_Boy
1702908302
А за что тебе платить дохлый ни на что не способный лавочник и с_ка люди на 10к в месяц живут, конченный
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Дубина
1702909041
Не ной помойный))) там денег на всю жизнь хватит
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фанат джигурды
1702909486
Где он такой золотой хлеб нашёл за 100 рублей?
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Garrincha58
1702910777
людям бы ваши заботы ты Круговой даже не заметишь, если хлеб будет стоит не 100р, а скажем 1000 помолчал бы лучше о ценах и зарплатах за умного сошёл, а так видно такой как и все далёк от народа
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Дубина
1702911068
Из стана вшивых че сказать(((
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VVM1964
1702911602
Человек поднял реальную проблему, ну и чего все так взбудоражились то ??? Или мамки за вас по магазинам ходят, или вы святым духом питаетесь ??? Цены в магазинах реально не радуют !!! (((
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ziborock
1702911702
А Круговой то российский хлебушек не ест! Ему подавай пендосовский Harrys за 100 рублей!!! Хотя тостовый Российский стоит 34 рубля!!!!!
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Niklas80
1702912871
В Мариуполе покупаю за 39 р. булку круглого хлеба.
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Азбука
1702914119
Даня не самый дешёвый хлебец однако выбирает. Сегодня я сдобу с корицей к чаю на ужин за 50р. купил, а чтоб хлеб найти за сотню, тут надо постараться.
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Бар1
1702921182
обещал разобраться с яйцами на своём выступлении,однако не разобрался ,опять обманул народ.
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