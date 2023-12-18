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    Игрок «Зенита» возмущен ценами на хлеб в России

    Фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о стоимости продуктов.

    «Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.

    Да сейчас всe растeт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.

    Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет», – заявил Круговой.

    • Футболист говорил в 2019 году, что зарабатывает около миллиона рублей в месяц.
    • 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +781

      Азбука 25 минут назад

      Даня не самый дешёвый хлебец однако выбирает. Сегодня я сдобу с корицей к чаю на ужин за 50р. купил, а чтоб хлеб найти за сотню, тут надо постараться.

      2
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      Рейтинг: +176

      Niklas80 46 минут назад

      В Мариуполе покупаю за 39 р. булку круглого хлеба.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6161

      GoldPlayFIFARus9 > Niklas80 25 минут назад

      В СПБ покупаю яйца по акции в пятёрочке за 120р

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Ну куда ты в дебри то - яйца это уже почти деликатес и не хрен сразу десятками покупать, уже поштучно начали продавать )))

      1
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      Рейтинг: +4893

      ziborock 1 час назад

      А Круговой то российский хлебушек не ест! Ему подавай пендосовский Harrys за 100 рублей!!! Хотя тостовый Российский стоит 34 рубля!!!!!

      1
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      Рейтинг: +498

      Александр.Т. > ziborock 52 минуты назад

      У нас буханка хлеба 56р

      0
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      ...
      Рейтинг: +1616

      Цугундeр > ziborock 45 минут назад

      Шаришь в Harrys ? Розовый аскетизм не даёт уснуть? Поди урчит патриотично в животе после ржаного...

      5
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      Рейтинг: +7651

      sochi-2013 > Александр.Т. 39 минут назад

      Сколько грамм?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2577

      Айболид > ziborock 36 минут назад

      Есть батон рублёв за 30 , который не черствеет и не плесневеет по пол-года .
      На здоровье !

      1
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      ...
      Рейтинг: +4893

      ziborock > Айболид 19 минут назад

      Я при чем?! Круговому предложи), или ты дня прожить не можешь чтобы мне какую-нибудь муйню не написать?!))) Я сам хлеб пеку временами, да и пекарня возле дома - все на любой вкус - от черного хлеба до круассанов и тортов! А жена вообще с мукой дока!!! Harrys как Круговой уж точно не покупаю!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4893

      ziborock > Цугундeр 16 минут назад

      Я во всем шарю в отличии от "каторжанина"!))) И кому как не голубому аскету писать про розовый!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2577

      Айболид > ziborock 8 минут назад

      А ты сам-то не по.бень сморозил ? Ещё и вражеский бренд пропиарил .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 1 час назад

      Человек поднял реальную проблему, ну и чего все так взбудоражились то ??? Или мамки за вас по магазинам ходят, или вы святым духом питаетесь ??? Цены в магазинах реально не радуют !!! (((

      3
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      Рейтинг: +2010

      Дубина 1 час назад

      Из стана вшивых че сказать(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18273

      Garrincha58 1 час назад

      людям бы ваши заботы ты Круговой даже не заметишь, если хлеб будет стоит не 100р, а скажем 1000 помолчал бы лучше о ценах и зарплатах за умного сошёл, а так видно такой как и все далёк от народа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6926

      Питерский князь 1 час назад

      Мясным волноваться не о чем.
      Цены на тормазуху и фуфырики осталась прежней.
      :)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > Питерский князь 1 час назад

      Тебе поверю на слово !!! )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      Suvorov71 > Питерский князь 42 минуты назад

      Княгиня, что опять без чего то осталась, ну не горюй к помойке, а там у тебя есть чем заняться,там тебя поставят раком это твоя любимая поза

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3407

      фанат джигурды 1 час назад

      Где он такой золотой хлеб нашёл за 100 рублей?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > фанат джигурды 1 час назад

      Самый обычный - "зерновик", совсем недавно покупал его по 60, а сейчас реально 100 (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Боров навоз > фанат джигурды 41 минуту назад

      В пекарнях подорожал хлеб , про 20 рублей загнул он сильно.

      0
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      Рейтинг: +936

      TIMOTHY 1 час назад

      Наш парень Круговой! Цены растут растут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2010

      Дубина 1 час назад

      Не ной помойный))) там денег на всю жизнь хватит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15209

      Skull_Boy 2 часа назад

      А за что тебе платить дохлый ни на что не способный лавочник и с_ка люди на 10к в месяц живут, конченный

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6926

      Питерский князь > Skull_Boy 1 час назад

      ****, давай я тебе мелочь в ноги кину, а ты споешь и станцуешь?
      Зато заработаешь денег. Трудно, наверно на десятку жить?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6926

      Питерский князь > Skull_Boy 1 час назад

      Там слово бо.м.жара.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1530

      Номэд > Питерский князь 1 час назад

      Самокритично ты про себя, питорский Петух, сказанул.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > Skull_Boy 1 час назад

      Не живут, а ВЫЖИВАЮТ !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2577

      Айболид > Skull_Boy 56 минут назад

      Т.е. кто 20-30 получают должны муки совести испытывать , перед теми , кто на 10-ку живёт ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      Suvorov71 > Питерский князь 37 минут назад

      Ты Княжна через задок деньги зарабатываешь, вот тебе и все легко, и и отсосешь порой, а люди действительнот за копейки работают, Уродина помойная

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > Айболид 36 минут назад

      Муки совести должны депутаты, министры и президент испытывать !!! Но подобные чувства им к сожалению, наверное не ведомы !!! (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      Suvorov71 > Айболид 35 минут назад

      Рвань помоная, что ты вонь издаёшь, хотя что там говорить , ну Головаболит палата № 6

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2577

      Айболид > VVM1964 30 минут назад

      Трибуну и графин ? Или сразу кепку и броневик ?
      Если они "мукисовести" будут испытывать , нищим будет от этого легче ? "Jast do it" .

      0
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      ...
      Рейтинг: +37318

      VVM1964 > Айболид 26 минут назад

      Предполагается, что не все бы оказались "голубыми воришками"... Но это утопия, я и сам знаю (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27860

      slavutiq70 > Айболид 23 минуты назад

      Муки совести должны испытывать . те кто платит за хорошо выполняемую работу 20-30 тыс руб . на которые люди с трудом выживают ....

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      Рейтинг: +7049

      fakeid > Skull_Boy 19 минут назад

      эй, дезеув, ты забыл 7:1? а я тебе напомню, как круговой экстренно вышел на замену на 13 минуте вместо травмированного сантоса, и как он с мостовым вертел на х*ю весь ваш обосцанный спортаг. гы-гы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2577

      Айболид > slavutiq70 11 минут назад

      И чё ,полегчает кому-то от их мучений ?

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