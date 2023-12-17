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Быстров дал совет Семаку

17 декабря 2023, 21:56
9

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что Сергей Семак использует неправильную тактику.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4–3–3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении.

Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», – сказал Быстров.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.
  • Отставание от «Краснодара» – 2 очка.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Семак Сергей
Комментарии (9)
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LOKOfanatik19
1702839791
Какая схема, какой футбол, просто показать результат, чтоб освоить бюджет, в РПЛ это все делают... Краснодару и к Спартаку это не относится... они играют как хотят. Одни хотят показать результат, чтоб впервые выиграть, а вторые, как мне кажется, им просто по барабану, они как жесткие середняки, могут как выдать блистательный матч, так и всоснуть.
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Ziklop
1702841576
к большому сожалению, Семак будет тупить до конца сезона минимум. результаты этой тренерской банды нулевые, но её не снимают. тактика выйдут бразилы и что-нибудь придумают не работает, бразилы не те , не хотят пахать совсем! ну а тренер Семак пустышка! ещё четыре года назад Семак показал всё в ЕК!
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Garrincha58
1702841734
Володя прав схема с тремя центральными Зениту не подходит я это писал ещё пол года назад
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гууд
1702849441
А так если че, звони Володе)
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Volf1973
1702878060
Очередное авторитетное мнение "великого"футболиста
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Алексей-Бражник-google
1702895324
Надо не кровати переставлять, а менять б..дей. Семак - не тренер!
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