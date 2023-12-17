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    Быстров дал совет Семаку

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что Сергей Семак использует неправильную тактику.

    «Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4–3–3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении.

    Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», – сказал Быстров.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» – 2 очка.

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    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18267

      Garrincha58 38 минут назад

      Володя прав схема с тремя центральными Зениту не подходит я это писал ещё пол года назад

      0
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      Рейтинг: +5796

      Ziklop 41 минуту назад

      к большому сожалению, Семак будет тупить до конца сезона минимум. результаты этой тренерской банды нулевые, но её не снимают.
      тактика выйдут бразилы и что-нибудь придумают не работает, бразилы не те , не хотят пахать совсем!
      ну а тренер Семак пустышка! ещё четыре года назад Семак показал всё в ЕК!

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      Рейтинг: +2250

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Какая схема, какой футбол, просто показать результат, чтоб освоить бюджет, в РПЛ это все делают... Краснодару и к Спартаку это не относится... они играют как хотят. Одни хотят показать результат, чтоб впервые выиграть, а вторые, как мне кажется, им просто по барабану, они как жесткие середняки, могут как выдать блистательный матч, так и всоснуть.

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