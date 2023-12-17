Быстров дал совет Семаку

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что Сергей Семак использует неправильную тактику.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4–3–3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении.

Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», – сказал Быстров.