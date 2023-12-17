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    Быстров назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Зенит» и «Краснодар».

    «Еще когда я выступал за эту команду, он уже был близок к петербуржцам. У них уже тогда была потрясающая инфраструктура, планы развития клуба. И главное, минимум коррупции. Так что «Краснодар» сейчас – первый конкурент «Зенита» в РПЛ.

    В начале года я говорил, что быки будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак». Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А еще им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас», – сказал Быстров.

    • «Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте.
    • «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +905

      TIMOTHY 18 минут назад

      И болельщики не то что сейчас)) забыл добавить! На стадион не ходят,в десятку по посещаемости не входят...только с дивана строчат ересь!)

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