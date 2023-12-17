Быстров назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Зенит» и «Краснодар».

«Еще когда я выступал за эту команду, он уже был близок к петербуржцам. У них уже тогда была потрясающая инфраструктура, планы развития клуба. И главное, минимум коррупции. Так что «Краснодар» сейчас – первый конкурент «Зенита» в РПЛ.

В начале года я говорил, что быки будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак». Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А еще им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас», – сказал Быстров.