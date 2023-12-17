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    Ташуев ответил на претензии Абаскаля к полю «Факела»

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал высказывание коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля про воронежское поле.

    – Наверное, самую знаковую победу в первой части чемпионата «Факел» одержал над «Спартаком». Как отреагировали тогда на слова Гильермо Абаскаля после игры: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

    – В принципе, Роман Гурамович Асхабадзе давал разъяснения на этот счет. Мы со «Спартаком» находились в одинаковых условиях, так как тренировались на другом поле. Просто помимо состояния газона есть еще желание выигрывать, прессинг, давление, борьба. При этом в той встрече мы много комбинировали перед чужой штрафной.

    Так что слова Абаскаля – это просто эмоции, и не более того.

    • Ташуев принял «Факел» осенью, сменив Вадима Евсеева.
    • Воронежцы идут в РПЛ 11-ми.
    • «Спартак» занимает 5-е место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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