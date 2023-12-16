Кучаев привлек внимание нескольких клубов РПЛ

Полузащитник Константин Кучаев может покинуть ЦСКА этой зимой.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего летом 2024 года.

Клуб готов продолжить сотрудничество, игрок пока не дал четкий ответ.

Если Кучаев не захочет подписать новое соглашение, ЦСКА предпочтeт продать его зимой, чтобы через полгода не потерять бесплатно.

За ситуацией с будущим хавбека следят несколько клубов РПЛ.