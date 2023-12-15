Хави пожаловался, что журналисты не поздравили его с выходом в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави недоволен, что журналисты сгущают краски вокруг клуба.

«Мне приходят такие сообщения, будто идут похороны моего отца или матери. Никто из журналистов не поздравил меня с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

Мы достигли первую цель, Примеру еще не проиграли, выступим в Кубке Испании. Зачем впадать в депрессию?» – сказал Хави.