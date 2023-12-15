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    • Хави пожаловался, что журналисты не поздравили его с выходом в плей-офф ЛЧ

    Хави пожаловался, что журналисты не поздравили его с выходом в плей-офф ЛЧ

    Главный тренер «Барселоны» Хави недоволен, что журналисты сгущают краски вокруг клуба.

    «Мне приходят такие сообщения, будто идут похороны моего отца или матери. Никто из журналистов не поздравил меня с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

    Мы достигли первую цель, Примеру еще не проиграли, выступим в Кубке Испании. Зачем впадать в депрессию?» – сказал Хави.

    • «Барселона» на 7 очков отстает от 1-го места в Примере.
    • У каталонцев 2 поражения подряд.
    • Завтра, 16 декабря, «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    15.12.2023 23:18
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