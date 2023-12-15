Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
– Футбольная столица России: Москва или Питер?
– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.
Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».
«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».
Если брать последние пять лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Сейчас команда в таблице 2-я.
- Божович без работы с 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал».
Источник: Sport24