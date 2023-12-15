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    • Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

    Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

    Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

    – Футбольная столица России: Москва или Питер?

    – Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.

    Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».

    «Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».

    Если брать последние пять лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Сейчас команда в таблице 2-я.
    • Божович без работы с 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4874

      ziborock 11 минут назад

      В Питере за Динамо болело немало людей, поэтому Динамо выкинули в Сочи! Мерзко все что вокруг Зенита происходит!

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