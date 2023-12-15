Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Футбольная столица России: Москва или Питер?

– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.

Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».

«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».

Если брать последние пять лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер.