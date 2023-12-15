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  • Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал»

15 декабря 2023, 22:21
13

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович не считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Футбольная столица России: Москва или Питер?

– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.

Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».

«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».

Если брать последние пять лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер.

  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
  • Сейчас команда в таблице 2-я.
  • Божович без работы с 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Божович Миодраг
Комментарии (13)
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ziborock
1702668723
В Питере за Динамо болело немало людей, поэтому Динамо выкинули в Сочи! Мерзко все что вокруг Зенита происходит!
Ответить
Давид59
1702676106
Может мне кто подскажет, а что такого было в 1992-м году, что он узнал о "Зените"? В 1984-м вообще-то было чемпионство и олимпийская сборная СССР состояла практически из игроков Зенита. Это был не повод узнать о Зените?
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neveldomha
1702676782
Для неверующи,х шестой раз придётся объяснить.
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Дубина
1702694250
хахах)) Хотя все верно сказал! Позже! Про зенит узнали о его существовании 12 лет назад! И то если бы не газпром помойка до си была бы в ФНЛ или ниже)))
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paracetamol
1702713418
То, что Божич не знал, его проблема.
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zenitforever2015
1702715548
А про Георгия Дюперрона этот знаток футбола явно не слышал...
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ilichkadr
1702719633
Не иначе в Первопрестольную напрашивается. Видать с баблом совсем туго...........
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