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    Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал два поражения подряд.

    • В выходные каталонцы уступили в Примере «Жироне» (2:4), а на неделе уступили в ЛЧ «Антверпену» (2:3).
    • «Барселона» досрочно вышла из группы Лиги чемпионов.
    • В Примере команда отстает от 1-го места на 7 очков.

    «У меня позитивный настрой. Думаю, что исправлю ситуацию. Мы участвуем в четырех турнирах.

    Нашей целью в Лиге чемпионов было выступить лучше, чем в прошлом сезоне, и мы с этим справились. Нам нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше», – сказал Хави.

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    Источник: Goal

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