Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал два поражения подряд.
- В выходные каталонцы уступили в Примере «Жироне» (2:4), а на неделе уступили в ЛЧ «Антверпену» (2:3).
- «Барселона» досрочно вышла из группы Лиги чемпионов.
- В Примере команда отстает от 1-го места на 7 очков.
«У меня позитивный настрой. Думаю, что исправлю ситуацию. Мы участвуем в четырех турнирах.
Нашей целью в Лиге чемпионов было выступить лучше, чем в прошлом сезоне, и мы с этим справились. Нам нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше», – сказал Хави.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Goal