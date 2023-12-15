В субботу, 16 декабря, в 18:15 по московскому времени «Атлетик» сыграет с «Атлетиком» в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Атлетик»

Команда с 29 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. «Атлетик» выиграл 8 матчей, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. В активе команды 31 забитый гол и 19 пропущенных мячей.

«Атлетико»

Команда с 34 баллами идет на третьем месте. В активе команды 11 выигранных матчей, одна ничья и 3 поражения. Подопечные Симеоне отстают от лидирующей «Жироны» на семь баллов. Команда забила 32 гола и пропустила 14 мячей.

Личные встречи

В прошлых пяти очных встречах между «Атлетиком» и «Атлетико» были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Атлетико»

«Атлетик» довольно неплох дома – в последних пяти играх команда выиграла три матча и дважды сыграла вничью. Баски забили 15 голов и пропустили 7 мячей. Мадридцы в гостях не столь безупречны – команда выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Атлетико» забил 9 голов и пропустил 6 мячей. Наш прогноз на игру – обе забьют (1.72).