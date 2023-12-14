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    Канчельскис возглавит клуб из Кыргызстана

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, что возглавит «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада.

    «Информация о моих переговорах с «Мурас Юнайтед» – правда. Мы ведем переговоры. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, потому что все понимают, что впереди предсезонная подготовка, надо готовиться и формировать команду. Когда контракт будет подписан, тогда можно что-то говорить», – сказал Канчельскис.

    • В конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором работал с лета 2023 года в качестве генерального директора.
    • Ранее 54-летний россиянин в качестве тренера работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», нижегородской «Волге», «Юрмале», «Солярисе», «Навбахоре» из Узбекистана и студенческой сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1518

      Цугундeр 1 час назад

      Да лишь бы Юнайтед , а там , хоть траву не покупай...
      Чем дальше в степь ,тем толще щёки и барсетки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17505

      Алексей З 1 час назад

      Ура !!! Может теперь время на Спартак не останется, хотя...
      Интересно , а где больше платят на газпромовских площадках или в Кыргызстане.
      Смешной Мост туда бы никогда не поехал , неужели ради этого в МЮ играл ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1518

      Цугундeр > Алексей З 1 час назад

      О! Алёша....всплыло. Чё , как там либерастно отдохнул ? Немцов не снился?

      3
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