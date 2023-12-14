Канчельскис возглавит клуб из Кыргызстана

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, что возглавит «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада.
«Информация о моих переговорах с «Мурас Юнайтед» – правда. Мы ведем переговоры. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, потому что все понимают, что впереди предсезонная подготовка, надо готовиться и формировать команду. Когда контракт будет подписан, тогда можно что-то говорить», – сказал Канчельскис.
- В конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором работал с лета 2023 года в качестве генерального директора.
- Ранее 54-летний россиянин в качестве тренера работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», нижегородской «Волге», «Юрмале», «Солярисе», «Навбахоре» из Узбекистана и студенческой сборной России.
Источник: «Чемпионат»