Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды

20-летний полузащитник ЦСКА Никита Ермаков может перейти в «Пари НН» на правах аренды. По данным «Чемпионата», она продлится до конца сезона-2023/24.

Хавбек является воспитанником академии красно-синих. Всего за основную команду ЦСКА полузащитник провел 41 матч, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Ермаков принял участие в десяти встречах во всех турнирах. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи в Кубке России.