Три главные проблемы российского футбола по версии Божовича

Бывший тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович выделил три ключевые проблемы российского футбола.

«Первая – отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая – судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи – ничего не поменялось. Вопрос не в Милораде Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.

И самое главное – нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов», – сказал Божович.