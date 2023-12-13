Агент Ионова рассказал, продолжит ли игрок карьеру

Агент Милко Бански, представляющий интересы экс-полузащитника сборной России Алексея Ионова, рассказал о планах своего клиента после ухода игрока из «Ростова».
«Конечно, у Алексея есть план отдохнуть и продолжить играть», – сказал Бански.
- 12 декабря, стало известно, что 34-летний Ионов покинул «Ростов».
- В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за команду 14 матчей в РПЛ и отметился одной результативной передачей. Также на его счету 3 матча в Кубке России.
- Ионов также выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар».