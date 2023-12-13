Агент Ионова рассказал, продолжит ли игрок карьеру

Агент Милко Бански, представляющий интересы экс-полузащитника сборной России Алексея Ионова, рассказал о планах своего клиента после ухода игрока из «Ростова».

«Конечно, у Алексея есть план отдохнуть и продолжить играть», – сказал Бански.