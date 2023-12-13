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    • Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»

    Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»

    Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, сообщил журналистам, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ.

    По данным телеграм-канала «Мутко против», речь идет о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые обслуживают матчи чемпионата России.

    Кроме того, еще несколько судей, в числе которых Антон Фролов и Александр Чекалин, продолжают работать на матчах Кубка России.

    Сообщается, что упомянутые выше судьи продолжают работать, так как сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности помогать обеспечивать результат, а деньги переводились им уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч.

    • Баян был признан Железнодорожным районным судом Воронежа виновным в многочисленных эпизодах оказания противоправного влияния на футбольных арбитров, подкупе тренера и игроков команды соперника.
    • Его приговорили к штрафу в размере 1,8 миллиона рублей.
    • С 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед матчами Второй лиги Баян предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки».

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    Источник: Телеграм-канал Мутко против

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