Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, сообщил журналистам, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ.

По данным телеграм-канала «Мутко против», речь идет о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые обслуживают матчи чемпионата России.

Кроме того, еще несколько судей, в числе которых Антон Фролов и Александр Чекалин, продолжают работать на матчах Кубка России.

Сообщается, что упомянутые выше судьи продолжают работать, так как сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности помогать обеспечивать результат, а деньги переводились им уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч.