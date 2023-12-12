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  • В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

12 декабря 2023, 19:30
9

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Анель Ахмедходжич отказался участвовать в акции, организованной АПЛ.

В период со 2 по 7 декабря капитанам команд Премьер-лиги предлагалось носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ*.

Боснийский футболист не стал принимать участие в этой акции – он вышел на матч с «Ливерпулем» (0:2) в обычной повязке.

Это первый подобный случай в АПЛ за последние семь лет.

* – «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.

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Источник: Teller Report
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анель
Комментарии (9)
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lek!
1702400577
Просто гигант , молодец .
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spam2009
1702401619
Переживаю теперь за его задницу((
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Sedoi_Goblin
1702403956
Мужик! Уважаю!
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Красногорск_Фан
1702404817
Мужчина. Дай Бог ему счастья и здоровья.
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Damir07
1702407095
Я не знаю этого пацана но он супер тигр крутой МОЛОДЕЦ!!!!
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Damir07
1702407158
Приезжай к нам брат за такой поступок у нас тебе барашка зарежут и отменным мясом от души накормят Шашлык спинка ооооо брат ты такого ни где не по кушаешь ))))) молодец
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parrfenka
1702408171
Мужики, привет. Тут весь сайт пестрит рекламой БК, так вот, кто любит ставить на спорт, то советую обратить внимание на сервис прогнозов. Сервис работает с 2013 года. МАТЧ ТВ о них говорит. Гарантии, отчеты и т.д. Ищите в поисковике любом по фразе: «прогноз сотка».
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Not angry fan
1702409618
Лиха беда начало! С почином, АПЛ! Мужику - респект и уважуха!
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Дядя Серёжа
1702437598
"Задолбят" сейчас мужика... Медики
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