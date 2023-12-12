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    • В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

    В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

    Защитник «Шеффилд Юнайтед» Анель Ахмедходжич отказался участвовать в акции, организованной АПЛ.

    В период со 2 по 7 декабря капитанам команд Премьер-лиги предлагалось носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ*.

    Боснийский футболист не стал принимать участие в этой акции – он вышел на матч с «Ливерпулем» (0:2) в обычной повязке.

    Это первый подобный случай в АПЛ за последние семь лет.

    * – «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.

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    Источник: Teller Report

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2381

      spam2009 12 минут назад

      Переживаю теперь за его задницу((

      0
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      Рейтинг: +1997

      lek! 29 минут назад

      Просто гигант , молодец .

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