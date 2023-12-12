В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от повязки в поддержку ЛГБТ*

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Анель Ахмедходжич отказался участвовать в акции, организованной АПЛ.

В период со 2 по 7 декабря капитанам команд Премьер-лиги предлагалось носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ*.

Боснийский футболист не стал принимать участие в этой акции – он вышел на матч с «Ливерпулем» (0:2) в обычной повязке.

Это первый подобный случай в АПЛ за последние семь лет.

* – «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.