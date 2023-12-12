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Червиченко оценил перспективы «Спартака»

12 декабря 2023, 12:43
4

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в клубе не очень понимают, в какую сторону развиваться.

«Перспективы клуба туманные не только на ближайшую весну, но и на ближайшие годы. Непонятные действия Абаскаля – лишь вершина айсберга.

В руководстве тоже какое-то странное поведение. Постоянные селекционные провалы, сомнительное нахождение на должности спортивного директора никак позитивно себя не проявившего Пола Эшуорта.

При этом карт-бланш Абаскалю во многих внутриклубных вопросах, не только футбольных. Он имеет последнее слово в селекции, влияет на какие-то бытовые и медийные инициативы в клубе, вплоть до того, что указывает, в какой цвет стены на базе красить.

Прямо как Олег Иванович Романцев в годы работы в «Спартаке», но где Романцев, а где Абаскаль. Гильермо небесталанный специалист, но еще ничего не добился, чтобы ему настолько все доверять.

При этом его увольнение вряд ли что-то изменит, поскольку в самом клубе, похоже, пока не очень понимают, в какую сторону хотят развиваться», – сказал Червиченко.

  • Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года.
  • Команда занимает пятое место в РПЛ после 18 туров с 30 очками.
  • Червиченко помимо работы в «Спартаке» также некоторое время был президентом «Химок».

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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SLADE2019
1702380622
Когда спрашивают мнение о Спартаке Мостового, Бубнова, Ловчева, то это вписывается в любые рамки, люди приносили клубу честь и славу, как говорится. А вот мнение сего субъекта, разгромившего клуб, ничего ему не принесшего, совершенно неинтересно, более того, противно его читать. Неужели Бомбардир это не понимает?
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шахта Заполярная
1702391366
Еще одна Ванга появилась, бл* каждый суслик - агроном.
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