Червиченко оценил перспективы «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в клубе не очень понимают, в какую сторону развиваться.

«Перспективы клуба туманные не только на ближайшую весну, но и на ближайшие годы. Непонятные действия Абаскаля – лишь вершина айсберга.

В руководстве тоже какое-то странное поведение. Постоянные селекционные провалы, сомнительное нахождение на должности спортивного директора никак позитивно себя не проявившего Пола Эшуорта.

При этом карт-бланш Абаскалю во многих внутриклубных вопросах, не только футбольных. Он имеет последнее слово в селекции, влияет на какие-то бытовые и медийные инициативы в клубе, вплоть до того, что указывает, в какой цвет стены на базе красить.

Прямо как Олег Иванович Романцев в годы работы в «Спартаке», но где Романцев, а где Абаскаль. Гильермо небесталанный специалист, но еще ничего не добился, чтобы ему настолько все доверять.

При этом его увольнение вряд ли что-то изменит, поскольку в самом клубе, похоже, пока не очень понимают, в какую сторону хотят развиваться», – сказал Червиченко.