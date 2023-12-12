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    Червиченко оценил перспективы «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в клубе не очень понимают, в какую сторону развиваться.

    «Перспективы клуба туманные не только на ближайшую весну, но и на ближайшие годы. Непонятные действия Абаскаля – лишь вершина айсберга.

    В руководстве тоже какое-то странное поведение. Постоянные селекционные провалы, сомнительное нахождение на должности спортивного директора никак позитивно себя не проявившего Пола Эшуорта.

    При этом карт-бланш Абаскалю во многих внутриклубных вопросах, не только футбольных. Он имеет последнее слово в селекции, влияет на какие-то бытовые и медийные инициативы в клубе, вплоть до того, что указывает, в какой цвет стены на базе красить.

    Прямо как Олег Иванович Романцев в годы работы в «Спартаке», но где Романцев, а где Абаскаль. Гильермо небесталанный специалист, но еще ничего не добился, чтобы ему настолько все доверять.

    При этом его увольнение вряд ли что-то изменит, поскольку в самом клубе, похоже, пока не очень понимают, в какую сторону хотят развиваться», – сказал Червиченко.

    • Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года.
    • Команда занимает пятое место в РПЛ после 18 туров с 30 очками.
    • Червиченко помимо работы в «Спартаке» также некоторое время был президентом «Химок».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1738

      SLADE2019 18 минут назад

      Когда спрашивают мнение о Спартаке Мостового, Бубнова, Ловчева, то это вписывается в любые рамки, люди приносили клубу честь и славу, как говорится. А вот мнение сего субъекта, разгромившего клуб, ничего ему не принесшего, совершенно неинтересно, более того, противно его читать. Неужели Бомбардир это не понимает?

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      Рейтинг: +804

      TIMOTHY 1 час назад

      Впердив их дорога

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      Рейтинг: +3331

      Suvorov71 > TIMOTHY 34 минуты назад

      вонь она и в питере вонь, что от вас помойных псиной несёт

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