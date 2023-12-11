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Титов выбрал два разочарования в составе «Спартака»

11 декабря 2023, 22:45
11

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, кто его разочаровал в составе московской команды.

Он выделил двух летних новичков столичного клуба, купленных суммарно за 13 миллионов евро.

– Что по разочарованиям?

– Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь за что хвататься. Стандартная обойма – 20 игроков, а тут их намного больше – 25-27 человек.

Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся.

И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьeзная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».

– Почему?

– Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше – подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет.

Парень уже немолодой – видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум.

Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты.

Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов.

  • «Спартак» заплатил за Рябчука «Олимпиакосу» 6 млн евро. В его активе 1 ассист в 16 матчах.
  • Бонгонда был куплен у «Кадиса» за 7 млн евро. Его статистика: 22 игры, 5 голов, 1 результативная передача.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Бонгонда Тео Рябчук Олег
Комментарии (11)
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VVM1964
1702325640
Всё в точку, впрочем все, высказанные сегодняшние мнения, Титова очевидны - и по разочарованиям, и по лучшему приобретению, и по лучшему игроку !
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kliker
1702340067
Был ещё один худший трансфер - это когда его покупают и он сразу идёт транзитом в аренду как ненужный - футболист-невидимка для обнимашек после гола, Бальде.
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DOCTOR PENALTY
1702351916
Согласен с Егором, но с другой стороны возникает вопрос: а что тренер? Где он? Зачем брали? И Бонгонда, и Бальде сильные игроки, но Абаскаль не знает как их использовать, как заставить играть, не может выстроить отношения с игроками. Джикия, Соболев..., кто следующий на лавку? Кто следующий в аренду?... В команде полный психоз. (((
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САДЫЧОК
1702358020
Товареш отличный краёк.
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alefreddy
1702381412
может проснется Бонгонда а Рябчук отстой только на продажу-никто столько за него не отвалит
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