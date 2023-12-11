Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Титов выбрал два разочарования в составе «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, кто его разочаровал в составе московской команды.

    Он выделил двух летних новичков столичного клуба, купленных суммарно за 13 миллионов евро.

    – Что по разочарованиям?

    – Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь за что хвататься. Стандартная обойма – 20 игроков, а тут их намного больше – 25-27 человек.

    Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся.

    И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьeзная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».

    – Почему?

    – Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше – подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет.

    Парень уже немолодой – видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум.

    Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты.

    Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов.

    • «Спартак» заплатил за Рябчука «Олимпиакосу» 6 млн евро. В его активе 1 ассист в 16 матчах.
    • Бонгонда был куплен у «Кадиса» за 7 млн евро. Его статистика: 22 игры, 5 голов, 1 результативная передача.

    Новости по теме
    Титов назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке» 2
    Титов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»
    Титов выбрал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37188

      VVM1964 9 минут назад

      Всё в точку, впрочем все, высказанные сегодняшние мнения, Титова очевидны - и по разочарованиям, и по лучшему приобретению, и по лучшему игроку !

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+