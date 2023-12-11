Неймар попросил бывший клуб сохранить для него 11-й номер

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар планирует вернуться в «Сантос».

31-летний футболист попросил бразильский клуб сохранить для него 11-й номер.

«10 декабря мне позвонили и сказали от имени Неймара: «Президент, вы уже отказались от использования 10-го номера, пока не вернeтесь в первый дивизион. Так что не используйте 11-й номер, пока я не вернусь».

Я уже счастлив и полон надежд. Мы ждeм возвращения Неймара», – сказал президент «Сантоса» Марсело Тейшейра.

«Сантос» вылетел во 2-й бразильский дивизион впервые за свою 111-летнюю историю.

Неймар – воспитанник клуба из Сан-Паулу.

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