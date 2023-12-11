Газзаев объяснил зимнее чемпионство «Краснодара»

Валерий Газзаев поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодарцам было важно уйти на зимнюю паузу во главе турнирной таблицы. В этом году команда показывает очень хорошие результаты, видна нацеленность еe футболистов на победу в чемпионате.

«Краснодар» и «Зенит» сейчас выглядят главными претендентами на золотые медали, и нас ждeт интересное продолжение их борьбы после зимней паузы.

Отмечу, что чемпионом становится не тот, кто забил больше, а кто сумел пропустить меньшее количество мячей в свои ворота. В чeм краснодарцы сейчас и лучше остальных», – заявил Газзаев.

«Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах РПЛ.

Отрыв от «Зенита» – 2 балла.

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