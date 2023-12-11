Григорян раскритиковал проведение матчей зимой

Российский тренер Александр Григорян рассказал о своем отношении к проведению матчей РПЛ в холодных условиях в декабре.

«Вопрос первый: зачем? Если говорить о зрелищности, то она падает. Можно приводить в пример матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в 18‑м туре, но это исключение из правил. А так мы должны думать о зрелищности, о болельщиках и, прежде всего, о футболистах.

Никакой надобности в этом [проведении матчей зимой] я не вижу», – сказал Григорян.