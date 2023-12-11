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    Григорян раскритиковал проведение матчей зимой

    Российский тренер Александр Григорян рассказал о своем отношении к проведению матчей РПЛ в холодных условиях в декабре.

    «Вопрос первый: зачем? Если говорить о зрелищности, то она падает. Можно приводить в пример матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в 18‑м туре, но это исключение из правил. А так мы должны думать о зрелищности, о болельщиках и, прежде всего, о футболистах.

    Никакой надобности в этом [проведении матчей зимой] я не вижу», – сказал Григорян.

    • Ряд матчей 17-го тура РПЛ прошли в условиях сильного снегопада.
    • В 18-м туре несколько игр состоялись при температуре -10 градусов Цельсия и ниже.

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    Источник: «Матч ТВ»

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