Тихонов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что нынешнему главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно наладить общение с футболистами.

«Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод. Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра. Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», – сказал Тихонов.

В субботу «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ – 3:0.

Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль пропустил встречу из‑за дисквалификации.

«Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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