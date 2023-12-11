Тихонов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что нынешнему главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно наладить общение с футболистами.

«Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод. Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра. Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», – сказал Тихонов.