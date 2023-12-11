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    Тихонов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что нынешнему главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно наладить общение с футболистами.

    «Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод. Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра. Все‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», – сказал Тихонов.

    • В субботу «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ – 3:0.
    • Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль пропустил встречу из‑за дисквалификации.
    • «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7630

      sochi-2013 11 минут назад

      Все правильно Абаскаль делает. "Звезд" притушил, показав, что место в основе надо заработать,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 26 минут назад

      Шибко трезво Андрюха рассуждает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Camil 51 минуту назад

      Я считаю, что, благодаря нынешнему тренеру, "Спартак" обречен барахтаться в середине таблице и быть вечным источником слухов и сплетен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2826

      Красногвардейчик 1 час назад

      Конечно Абаскаль останется.......такая неустойка, но конкурентам это только на руку

      2
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