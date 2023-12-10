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    • Агент Миранчука: «Думаю, в январе Алексей покинет «Аталанту»

    Агент Миранчука: «Думаю, в январе Алексей покинет «Аталанту»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, анонсировал зимний трансфер игрока.

    «У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всe будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, будет переход.

    «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождeмся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Лeши довольна, все довольны. Пускай мистер (главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гаспериниприм. «Бомбардира») думает», – сказал Шпинев.

    • Накануне Миранчук сделал ассист в матче с «Миланом» (3:2).
    • Россиянин в Бергамо с 2020 года.
    • В прошлом сезоне Алексей был в аренде в «Торино».

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    Источник: Metaratings

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