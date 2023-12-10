Агент Миранчука: «Думаю, в январе Алексей покинет «Аталанту»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, анонсировал зимний трансфер игрока.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всe будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, будет переход.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождeмся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Лeши довольна, все довольны. Пускай мистер (главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини – прим. «Бомбардира») думает», – сказал Шпинев.