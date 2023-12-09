Реакция Заремы на результат матча «Спартак» – «Крылья»

Зарема Салихова объяснила успешную игру «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

«Спартак» без Бонгонды и Медины играл привычными наигранными связками. Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчeтом на универсальность одних ради прикрытия ограниченности других.

Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали», – сказала Зарема.

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