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    Реакция Заремы на результат матча «Спартак» – «Крылья»

    Зарема Салихова объяснила успешную игру «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    • Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

    «Спартак» без Бонгонды и Медины играл привычными наигранными связками. Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчeтом на универсальность одних ради прикрытия ограниченности других.

    Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1372

      qawzsexdr 46 минут назад

      Множество грубых ошибок игроков крыльев, а пафоса как будто чемпионат выиграли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DoctorWatson 57 минут назад

      Да да, палка выстрелила 1 раз в жизни, потом в очередной раз соснут свинотки у 15-16 места, опять с членом во рту будет кукарекать

      5
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      ...
      Рейтинг: +4876

      Иван Петров 1986 > DoctorWatson 3 минуты назад

      Ты как то сексуально озабочен - у вас там в культурной столице все такие?

      0
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