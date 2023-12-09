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    «Бетис» – «Реал»: прогноз на матч 16 тура Примеры, 9 декабря

    В субботу, 9 декабря, «Бетис» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 16-го тура чемпионата Испании и начнется в 18:15 по московскому времени.

    «Бетис»

    После 15 туров «Бетис» занимает 7-е место в турнирной таблице с 25 очками. Команда выиграла 6 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 2 поражения. Забито 18 голов, пропущено 16 мячей. Отставание от лидирующих «Реала» и «Жироны» составляет 13 очков.

    «Реал»

    После 15 туров «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице с 38 очками. Команда выиграла 12 матчей, сыграла вничью в 2 матчах и потерпела 1 поражение. Забито 33 гола, пропущено 9 мячей. Разница мячей составляет +24.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.03.2023 «Бетис» – «Реал» 0:0;
    • 03.09.2022 «Реал» – «Бетис» 2:1;
    • 20.05.2022 «Реал» – «Бетис» 0:0;
    • 28.08.2021 «Бетис» – «Реал» 0:1;
    • 24.04.2021 «Реал» – «Бетис» 0:0 .

    Прогноз на матч «Бетис» – «Реал»

    На наш взгляд, исход этой встречи ясен еще до начала. «Реал» должен брать три очка этой игре. Наш прогноз – победа «Реала» (1.75).

    Источник: Бомбардир

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