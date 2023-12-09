«Я запирался в комнате и плакал»: Лаутаро рассказал о проблемах во время ЧМ-2022

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил свою невыразительную игру на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Аргентина выиграла турнир.

Лаутаро поучаствовал в 6 матчах и не сделал ни одного голевого действия.

«В матчах с Саудовской Аравией и Мексикой я играл на обезболивающих. Потом пытался вернуть место в стартовом составе, но это было невозможно из-за травмы. Было очень трудно играть в таких условиях.

Однажды я просто заперся в комнате и заплакал. Это было плохое время для меня. Я должен был стать значимым бомбардиром в эпоху Скалони», – сказал Мартинес.