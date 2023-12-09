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    • «Я запирался в комнате и плакал»: Лаутаро рассказал о проблемах во время ЧМ-2022

    «Я запирался в комнате и плакал»: Лаутаро рассказал о проблемах во время ЧМ-2022

    Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил свою невыразительную игру на чемпионате мира в Катаре.

    • Сборная Аргентина выиграла турнир.
    • Лаутаро поучаствовал в 6 матчах и не сделал ни одного голевого действия.

    «В матчах с Саудовской Аравией и Мексикой я играл на обезболивающих. Потом пытался вернуть место в стартовом составе, но это было невозможно из-за травмы. Было очень трудно играть в таких условиях.

    Однажды я просто заперся в комнате и заплакал. Это было плохое время для меня. Я должен был стать значимым бомбардиром в эпоху Скалони», – сказал Мартинес.

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    Источник: RMC Sport

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