Романцев прокомментировал бойкот Дзюбы

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о конфликте нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистами.
- Игрок ранее объявил бойкот репортерам.
«В памяти всплыл резонансный случай, когда журналист спровоцировал Артема Дзюбу после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал? Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают?
Дзюба – молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность. Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч – на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», – сказал Романцев.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Он общается только с пресс-службой «Локомотива».
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