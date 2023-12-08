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    Романцев прокомментировал бойкот Дзюбы

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о конфликте нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистами.

    • Игрок ранее объявил бойкот репортерам.

    «В памяти всплыл резонансный случай, когда журналист спровоцировал Артема Дзюбу после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал? Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают?

    Дзюба – молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность. Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч – на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», – сказал Романцев.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Он общается только с пресс-службой «Локомотива».

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    Источник: RT

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    08.12.2023 22:09
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