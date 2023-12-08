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    • Овчинников раскрыл подробности обучения Мостового на тренера

    Овчинников раскрыл подробности обучения Мостового на тренера

    Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, какие успехи делает бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

    – Один из ярких представителей академии РФС – Александр Мостовой. Как он показывает себя в учебе?

    – Александр очень вовлечен и активен. Ну, а то, что он иногда говорит, что не слушает или уже сто раз слышал – ну вы же понимаете, что популярность требует некоторой эпатажности. Повторюсь, Александр Владимирович относится к учебе очень серьезно. Наряду с остальными учениками академии. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое.

    Просто всем нужно понимать, что тренер и игрок – это разное. В процессе обучения все проходят такие модули, которые никто бы не понял в бытность футболистом: например, нутрициология, психология. Их должен пройти каждый, кто закрывает ту или иную лицензию. Такие модули формируют современного тренера. Тренер должен быть вооружен тем инструментарием, который бы позволил ему компетентно работать в своей сфере. Что касается Мостового, на сегодня у нас к нему нет претензий по обучению.

    – Прогулов нет?

    – Нет, вы что! Хоть бы одно опоздание было (улыбается). Александр – пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несет эту нагрузку. Он блестяще реализует все задуманное.

    • С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • 55-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. На его счету 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1314

      Цугундeр 21 минуту назад

      "Александр – пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несет эту нагрузку. Он блестяще реализует все задуманное."

      Так он ещё и Владимирович...))

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