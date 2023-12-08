Овчинников раскрыл подробности обучения Мостового на тренера

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, какие успехи делает бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

– Один из ярких представителей академии РФС – Александр Мостовой. Как он показывает себя в учебе?

– Александр очень вовлечен и активен. Ну, а то, что он иногда говорит, что не слушает или уже сто раз слышал – ну вы же понимаете, что популярность требует некоторой эпатажности. Повторюсь, Александр Владимирович относится к учебе очень серьезно. Наряду с остальными учениками академии. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое.

Просто всем нужно понимать, что тренер и игрок – это разное. В процессе обучения все проходят такие модули, которые никто бы не понял в бытность футболистом: например, нутрициология, психология. Их должен пройти каждый, кто закрывает ту или иную лицензию. Такие модули формируют современного тренера. Тренер должен быть вооружен тем инструментарием, который бы позволил ему компетентно работать в своей сфере. Что касается Мостового, на сегодня у нас к нему нет претензий по обучению.

– Прогулов нет?

– Нет, вы что! Хоть бы одно опоздание было (улыбается). Александр – пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несет эту нагрузку. Он блестяще реализует все задуманное.