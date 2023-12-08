Синоптик рассказал о холоде на матче «Локомотив» — «Урал»

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях на игре 18-го тура РПЛ «Локомотив» – «Урал», которая пройдет в Москве 8 декабря.

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счeт сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов. Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки -15. Вечером будет неприятно – обжигающий морозец. Мало приятного. Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено – осадков значимых не будет», – сказал Тишковец.