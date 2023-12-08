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    • Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Локо»

    Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Локо»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по матчу 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

    «Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение. Это нас не красит. Это все, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо», – сказал Гончаренко.

    После этого белорус покинул пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы журналистов.

    • «Урал» идет в РПЛ 12-м.
    • По ходу 1-го круга команда лидировала.
    • «Урал» ушел в отпуск.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    08.12.2023 21:56
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