Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Локо»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по матчу 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение. Это нас не красит. Это все, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо», – сказал Гончаренко.

После этого белорус покинул пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы журналистов.